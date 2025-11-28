【その他の画像・動画等を元記事で観る】 福山雅治が、11月29日に映画『新解釈・幕末伝』の主題歌「龍」をデジタルリリース。 リリースに先駆けて、11月27日に開催された映画『新解釈・幕末伝』完成披露試写会の会場で先行上映された、主題歌「龍」と映画本編映像がコラボレーションしたインスパイアムービー（Short ver.）が公開された。 ■イメージビジュアルのテーマは、70ᦉ