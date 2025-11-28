ミュージカル『神経衰弱ぎりぎりの女たち』が、望海風斗の主演で東京・日本青年館ホールにて2026年6月7〜21日、日本初演となることが決まった。そのほか福岡、大阪、名古屋でも上演される。【写真】望海風斗、『誘拐の日』で“しごでき”看護師長を好演中宝塚退団から4年「やっと自分の呼吸がしやすくなった」本作は、1988年に公開され、ヴェネツィア国際映画祭で脚本賞を受賞した、スペイン映画界の名匠ペドロ・アルモドバ