¡Ø²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡Ù¡ÊÁÒ°ì¤Ò¤ä¡§Ãø¡¢¸¶¹À¡§¸¶ºî¡¢¡Ö²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡§´ë²è¶¨ÎÏ/KADOKAWA¡ËÂè7²ó¡ÚÁ´9²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à¿®½£¤ÇÊë¤é¤¹µ×´îÍº»Ê¤Î¤â¤È¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡¢»à¼Ô¤ÎÆüµ­¡£¤½¤ì¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤ËÀï»à¤·¤¿Íº»Ê¤ÎÂçÇìÉã¡¦µ×´îÄç»Ô¤Î°äÉÊ¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï°ÛÍÍ¤Ê¤Û¤É¤ÎÀ¸¤Ø¤Î¼¹Ãå¤¬µ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤ò¶­¤Ë¡¢ÊèÀÐ¤ÎÂ»²õ¡¢ÁÄÉã¤Î¼ºí©¤Ê¤ÉÍº»Ê¤Î¼þÊÕ¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ê»Ï¤á¡¢Íº»Ê¤ÏºÊ¤Î