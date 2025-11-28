結核予防会の総裁を務める秋篠宮妃紀子さまは２８日、東京都清瀬市で開かれた「清瀬結核サミット」に出席された。戦前、多摩地域で初めて公立の結核療養所が設置されるなど多くの結核患者を受け入れてきた歴史の発信を目的に、清瀬市などが開催。紀子さまは、結核について学んだ地元の中高生の発表に耳を傾け、終了後、「皆さんの思いや学んできたことを、これからも伝えていただけたら」と声をかけられた。