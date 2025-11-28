酒を飲んだ状態で車を運転したとして、大分県立学校に勤務する会計年度任用職員の女が現行犯逮捕されたました。 【写真を見る】酒気帯びで蛇行運転、県立学校職員の68歳女を現行犯逮捕基準値4倍超のアルコール検出大分 酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、県立学校に勤務する会計年度任用職員の後藤祐子容疑者（68）です。 後藤容疑者は28日正午ごろ、国東市安岐町の県道で、酒を飲んだ状態で軽ワゴン車を運転した