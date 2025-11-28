巨人は２８日、神奈川・大磯町のレイクウッドゴルフクラブで早朝から球団納会ゴルフを開催した。その後、静岡・熱海の後楽園ホテルに移動し、球団職員も含めて集合。約３３０人が出席して納会を開催した。阿部監督は全員の前であいさつし、「心機一転、後ろを向くことなく、前だけ向いて、チーム一丸で優勝、日本一目指して頑張っていきたい」とリーグ３位からの逆襲へ団結を呼びかけた。