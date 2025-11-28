元乃木坂４６の女優・山下美月が２８日にインスタグラムを更新した。「１１月、終われそう？？」とつづり、フードを被ったパーカ姿や、レザージャケット姿でメガネをかけたコーディネートをアップ。この投稿にはＳＮＳ上で「美月つよっ！」「スタイル神」「ちょっと良すぎるな１１月はもうちょっと続いてもらって」「あ、めちゃくちゃ刺さりましたありがとうございます」「憧れすぎる」「好きビジュすぎて苦しいです」「眼