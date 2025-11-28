筆者が歯科検診に行った際、歯科衛生士の担当が新人さんに変わり、フロスをし忘れて来院したことを叱られてしまった話です。さらに栄養指導まで受けることなり……？ 担当者の変更 先日、歯科の定期健診に行った時のことです。 いつもの感じの良い歯科衛生士さんではなく、新人らしき若い方が担当になりました。 前の担当さんは細かいところまで丁寧に配慮しつつ適切に処置していく、とても有能な方。その安心感に、思わず治