銀座コージーコーナーは、12月1日から全国の店舗（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に、生ケーキ取扱店はない）で、「推し」に見立てた9色のケーキをラインアップし、「＃推し文字クッキー（6個入）」を販売する。好きな俳優やアイドル、キャラクターなどのグッズを購入したり、イベントに参加したり、多様な形で「推し」を応援する活動「推し活」。そんな「推し活」をケ