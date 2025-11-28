松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、12月3日午後3時から、「国産雪国育ち厚切りロースかつ定食」を発売する。一度食べたら、忘れられない「国産雪国育ち厚切りロースかつ定食」が登場する。北の大地ですくすく育った国産豚を使用したロースかつは、大満足間違いなしのボリューム感。国産だからこその新鮮さ、肉のやわらかさ、ジューシーさ、脂身の甘さが際立つ逸品となっている。雪国の農場で一頭一頭愛をこめて育