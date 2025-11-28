これまでに、詐欺の罪で逮捕・起訴されているのは住居不定の小林貴則被告（39）です。県警は28日までに、あわせて19件の事件を長野地方検察庁に送致しました。当時、外資系大手生命保険会社の長野オフィスに勤務していた小林被告。県警によりますと小林被告は、2019年2月頃からおととし4月頃までの間に、自身の顧客に対し架空の投資話を持ち掛け、19人から総額2億485万円をだまし取った疑いです。県警は、小林被告に関わる一連の詐