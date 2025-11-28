元兵庫県議の名誉を傷つけたとして、神戸地検は、NHK党の立花孝志党首を起訴しました。起訴状によりますと、NHK党の党首・立花孝志被告（58）は、選挙の街頭演説などで元兵庫県議の竹内英明さんについて、「警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」などと発言。竹内さんの名誉を生前と死後にわたって傷つけた罪に問われています。神戸地検は立花被告の認否を明らかにしていません。起訴を受けて、竹内さんの妻は。竹内元兵