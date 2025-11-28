中国で予定されていた浜崎あゆみさんのコンサートが急遽、中止になったことがわかりました。浜崎あゆみさんは、中国で予定されていたコンサートが急遽中止になったことを自身のインスタグラムで明らかにしました。この中で浜崎さんは、「5日間かけて上海のステージを本日組み終えましたが、午前に急遽公演中止の要請を受けました」としたうえで、「今はまだ信じられず、言葉になりません。申し訳ありません」とコメントしています