左から：明治 グローバルカカオ事業本部 本部長の萩原秀和氏、池田美憂（みちょぱ）さん、関口メンディーさん、日本体育大学 体育学部 助教の秦麗ら氏、同大学 体育学部 教授の岡本孝信氏明治は、高カカオチョコレートの新たな健康価値に関するPRイベント「筋トレのリスクをカカオが守る！〜カカオがサポートする“賢いトレーニング”」を11月27日に開催した。イベントでは、明治と日本体育大学が発表した「筋力トレーニング前の高