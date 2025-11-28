「バスケットボール男子・Ｗ杯アジア１次予選、日本−台湾」（２８日、ジーライオンアリーナ神戸）世界ランキング２２位の日本は、アジア１次予選Ｂ組初戦で６７位の台湾と対戦し、前半を４５−２２と大量リードして終えた。日本のスターターは斎藤拓実（名古屋Ｄ）、渡辺雄太（千葉Ｊ）、馬場雄大（長崎）、西田優大（三河）、ホーキンソン・ジョシュ（ＳＲ渋谷）。昨年のパリ五輪以来の代表復帰となった主将の渡辺がチーム