粉じん作業を行う際に健康被害を防ぐため規定されている、国の基準を満たしたマスクを着けずに従業員に作業をさせたとして、金沢労働基準監督署は28日、法人としてかほく市の石川可鍛製鉄と、担当する部長を金沢地方検察庁に書類送検しました。労働安全衛生法違反の疑いで書類送検されたのは、かほく市の製造業・石川可鍛製鉄と生産管理部の47歳の男性部長です。金沢労働基準監督署と石川可鍛製鉄によりますと、2025年6月、60代の