日本代表MF久保建英が所属するレアル・ソシエダは27日、同クラブに所属するスペイン代表FWミケル・オヤルサバルのメディカルレポートを公開した。クラブからの発表によると、レアル・ソシエダの医療部門が同日に実施した検査の結果、オヤルサバルは左足のハムストリングに負傷が確認されたという。復帰時期について、レアル・ソシエダは「回復状況により決定予定」とのみ明かしており、具体的な離脱期間等は明言していない。