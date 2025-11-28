湘南ベルマーレは28日、MF茨田陽生との契約が満了となり、2026シーズンの契約を更新しないことを発表した。茨田は1991年5月30日生まれの現在34歳。柏レイソルの育成組織出身で、U−18在籍時の2009年5月、Jリーグヤマザキナビスコカップ（現：JリーグYBCルヴァンカップ）でトップチームデビューを飾った。翌年に正式にトップチーム昇格を果たすと、同年のJ2リーグ優勝、翌年のJ1リーグ優勝に貢献。トップチーム昇格後、7年間に