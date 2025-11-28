湘南ベルマーレは11月28日、茨田陽生の2025シーズン限りでの契約満了を発表した。34歳MFは、柏レイソルと大宮アルディージャを経て、2020年シーズンから湘南でプレー。同クラブでは公式戦で通算175試合に出場しており、今季はここまで25試合に出場している。クラブの公式サイトを通じて、茨田は以下のようにコメント。 「湘南ベルマーレに関わるすべての皆さま、本当にありがとうございました。今シーズン限りで湘南ベ