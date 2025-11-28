G2「第12回レディースチャレンジカップ」と並行開催のボートレース福岡SG「第28回チャレンジカップ」は28日、4日間の予選が終了。29日の5日目10〜12Rに行われる準優勝戦メンバーが出そろった。奮闘も及ばなかった。初戦で不良航法の減点10を取られ、厳しい勝負駆けに追い込まれていた峰竜太（40＝佐賀）は4日目6Rで3着。得点率5.00で予選を終えた。「準優に乗れるかな。とりあえず待ちっすね」ひとまず相手待ちとなり吉報