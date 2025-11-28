インフルエンサー、モデルとして活動中の阿部なつきさんは11月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。クリスマスツリー前での撮影を長時間していたことがうかがえるポストに、賛否両論が集まりました。【写真】ツリーの前でポーズを決める阿部なつき「ツリーはみんなの物」阿部さんは2枚の写真を投稿。クリスマスツリーの前で撮影したソロショットです。1枚目では上着を手に持ち、2枚目では着用しています。どちらの姿も美しいです。