JRAは、11月25日に死亡したジェンティルドンナを偲び、全国の競馬場・ウインズで追悼関連行事を行うと発表した。ジェンティルドンナは2012年に牝馬三冠を達成し、史上初のジャパンカップ連覇やドバイシーマクラシック（G1）制覇など、国内外で7つのG1タイトルを獲得した名牝。2012年・2014年にJRA年度代表馬、2016年には顕彰馬に選ばれるなど、日本競馬史に残る実績を残した。まず、11月30日（日）の東京・京都の両競馬場では