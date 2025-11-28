友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部はバイトについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は、大学生になり近所のファミレスで働き始めました。勤め先の店長から業務の説明を受けますが、どうやらとても怖い人のようで……。果たして主人公は、この職場でやっていけるのでしょうか？怖い店長を目の前にすると、いつも緊張してしまう主人公。