JRAは、第70回有馬記念ファン投票の第1回中間発表を行い、得票数上位100頭を公表した。今回の有効投票数は318万5453票。投票は12月7日（日）まで受け付けており、特設サイトからの参加が可能となっている。今回の中間発表では、レガレイラ（牝4・木村哲也厩舎）が28万7909票を獲得してトップに立った。2位にはクラシック世代を代表する存在となったクロワデュノール（牡3・斉藤崇史厩舎）が27万1092票、3位には上昇著しいメイ