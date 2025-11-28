東京シティ競馬（TCK）は、「第71回 東京大賞典（G1）」に向けた新CM「DIRT IS DESTINY.」篇を、11月28日（金）より公式YouTubeで公開した。テレビ放映は12月7日（日）から順次開始される。今年のTCK年間イメージキャラクターを務める池田エライザさんに加え、清塚信也さん、阿部詩さん、吉田鋼太郎さん、磯村勇斗さんといった、これまでの年間CMに出演してきたキャストが総出演し、年末の大一番となる東京大賞典を盛り上げる