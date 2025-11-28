「クロストレック ウィルダネス エディション」がカッコいい！スバルは2025年10月30日、クロスオーバーSUV「クロストレック」の特別仕様車「ウィルダネス エディション」を発表しました。クロストレックは、コンパクトながら本格的なSUV性能と、ラギッドかつスポーティなデザインを両立させ、都会での日常からアウトドアまで、幅広いシーンに対応する多用途性が魅力のモデルです。ラギッドに仕立てた「クロストレック ウィルダ