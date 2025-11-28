◆バスケットボール男子Ｗ杯アジア１次予選日本―台湾（２８日、ジーライオンアリーナ神戸）Ｂ組で世界ランク２２位の日本は同６７位の台湾と対戦し、４５―２２で前半を終えた。２８年のロサンゼルス五輪も兼ねる、２７年のＷ杯出場へホーバスジャパンが大きくリードを奪っている。１次予選Ｂ組には中国と韓国も入り、来年７月までホームアンドアウェー方式で６試合を戦い、上位３チームが突破する。日本は斎藤拓実（名古