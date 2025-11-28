俳優の高橋克典（60）が28日、都内で行われた映画『栄光のバックホーム』公開初日舞台あいさつに登壇した。【全身ショット】妖精みたい…華やかな衣装で登場した鈴木京香高橋は「一生懸命まっすぐに生きた青年の物語。生きていると時々生きることを諦めたくなるようなこともあったりして、だけど生きたくても生きられない人が世の中にはたくさんいて、そんな思いを払拭できるような映画になれたらいいなと思っています」と静か