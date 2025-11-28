『アウシュヴィッツの恋人たち』（ケレン・ブランクフェルド／杉田七重訳・東京創元社）が11月28日（金）に発売される。 【画像】強制収容所に送られたユダヤ人の男女が生き抜いた70年 ある男女の70年を描く、傑作ノンフィクション『アウシュヴィッツの恋人たち』。ツィッピこと、ヘレン・ジポラは23歳で、ダヴィド・ヴィスニアは16歳でそれぞれ強制収容所に移送される。ダヴィド・ヴィスニアは16歳でそれぞれ強制収容所に移