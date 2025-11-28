28日、鹿児島市内では、午前中にかけて黄砂の影響か、空がかすんで見えました。黄砂は来週も再び飛来する見込みで、注意が必要です。 中国大陸の砂漠などで巻き上げられた砂が、上空の風に運ばれてやってくる「黄砂」。28日午前。鹿児島市内では遠くの桜島がかすんで見えました。 気象台は28日、「顕著な黄砂は確認していない」ということでしたが、鹿児島市内を取材していると… （記者）「こちらのタクシーよく見てます