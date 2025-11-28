2025年11月28日放送の『A-Studio+』に板垣李光人さんが登場。同世代の俳優仲間である高橋文哉さんや、両親の話から、その素顔に迫ります。そこで板垣さんが、好きな映画や演技について語った『婦人公論』2021年12月28日号掲載の記事を再配信します。*****小学生の頃から子役として活躍し、大河ドラマ『青天を衝（つ）け』では《プリンス・トクガワ》こと徳川昭武を好演して話題となった板垣李光人さん。役を離れればファッション、