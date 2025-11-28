日本語を学ぶ海外の学生たちによる日本語弁論大会の決勝がきょう（28日）、岡山市内で行われました。今回のテーマは「私の夢」です。 【写真を見る】海外の学生たちによる日本語弁論大会の決勝「手話を通してだれかの世界に小さな光を灯したい」11の国と地域で予選約2,000人が参加【岡山】 「みなさんは夢を持っていますか？私の夢は将来、心理学の先生になることです」 弁論大会は、海外での日本語の普及や、日本文