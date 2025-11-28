大分県内757の政党支部や政治団体の2024年1年間の収入と支出をまとめた政治資金収支報告書が28日公表されました。 全体では収入と支出いずれも前の年より減少しています。 県のホームページ 全体の収入は10億7900万円で、前の年と比べて7％、8200万円少なくなっています。 また、支出は10億2600万円で、こちらも前年より11.8％、1億3700万円減少しています。 要因について県選管は、2024年は衆院