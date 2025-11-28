学校以外で友達と遊ぶときには、友達の家にお邪魔することもあるでしょう。でも遊ぶ家がいつも同じ場所になると、相手の家に迷惑がかかることも。ママスタコミュニティのあるママの場合、子どもが友達の家に遊びに行く立場のようです。こんな投稿がありました。『息子（小3）が週2回ほど友達の家に遊びに行きます。わが家ではゲームを禁止しているので、ゲームが目的で遊びに行っています。友達の家は近いですが、友達のお母さんと