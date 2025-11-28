今年度、県内外のスポーツ大会で優勝した個人や団体の表彰式が行われました。 県スポーツ協会は、毎年県内外のスポーツ大会で優勝した個人選手や団体を表彰していて、今年度は個人6人と団体6チームなどが表彰され中学生の活躍も光りました。 8月の全日本中学校陸上競技選手権大会で走り高跳びで優勝した武岡中学校3年の迫田大輝選手です。 （武岡中学校3年 迫田大輝選手）「とても光栄な事なことでうれ