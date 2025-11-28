大分県大分市佐賀関で18日発生した大規模火災を受け、大分市議会では28日、国に復旧・復興に向けた財政支援を求める意見書が全会一致で可決されました。 ◆足立市長「国や県との連携のもと生活の再建、インフラの復旧など、当該地域の1 日も早い復興に向けて全力で取り組んでいく」 28日開会した大分市議会では冒頭に足立市長が佐賀関の大規模火災について国や県と連携し復興に取り組む考えを示しました。このあと議員側から被災