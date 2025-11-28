今年7月、志布志港で航行中の小型船から火が出て、海に飛び込んだ船長ら男性2人が救助されました。28日、2人を救助した別の船の乗組員に志布志海上保安署から表彰状が贈られました。 表彰されたのは、第五朝飛丸の谷山勝裕さんと、ブルーサルーン号の有馬正弘さんや松川健二さんら4人です。 今年7月22日午後、志布志港を航行していた小型船の船長から志布志海上保安署に「船が燃えている。これから海に飛び込む」と