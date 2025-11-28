福岡南署は28日、福岡市南区五十川2丁目付近で同日午後4時ごろ、小学生男児が歩いて帰宅中、歩道に立っていた男の横を通り過ぎようとしたところ、その男から腕をつかまれた事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男児は腕を振りほどいて逃げた。男は年齢不詳、身長170くらい。上下黒色の服装、キャップ帽を着用していたという。