＜カシオワールドオープン2日目◇28日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞57歳の谷口徹は、多くの選手が見守るなか、今シーズン最後の戦いを終えた。その目からは涙が止まらない。ホールアウト後の取材でも、終始、その込み上げるものを抑えられなかった。そして、言葉を詰まらせながら、いま思っていることを口にする。【写真】お疲れ様でした…！宙を舞う谷口徹「引退ってわけじゃないですけど、自