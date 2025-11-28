＜カシオワールドオープン2日目◇28日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞大会冠スポンサーのカシオと所属契約を結ぶ石川遼は、トータル3アンダー・51位タイとカットライン上で予選を通過した。土佐湾からの強い風が吹き込むコンディションだったが、「いい難しさ。風が強いほうが面白いコースなので、やりがいがあって楽しかった」と、むしろ“追い風”になったようだ。【写真】57歳・谷口徹、無念の