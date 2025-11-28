さて、来週からは12月。いよいよ雪のシーズンですね。はい。立山山麓のスキー場では、きょうからリフトの取り付け作業が始まりました。その様子を撮影してきました。富山市の立山山麓スキー場の極楽坂エリアです。スキー場を運営する大山観光開発の社員ら10人が4人乗りリフトの座席82台をワイヤに取り付けていました。こちらのスキー場では昨シーズンは、まとまった雪が降り来場者は11万9000