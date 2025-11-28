インフルエンザの感染が子どもたちにも広がっています。県内の学校では、3つの小中学校で学年閉鎖となっています。 県によりますと、学年閉鎖となったのは、鹿児島市の中学校1校と出水保健所管内の中学校1校、そして加世田保健所管内の小学校1校です。そのほか、学級閉鎖も、県内の小学校6校、中学校2校、高校1校で行われています。 県内では今シーズン累計で、休校が1校、学年閉鎖が13校、学級閉鎖が30校となっていて、数