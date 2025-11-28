G2「第12回レディースチャレンジカップ」と並行開催のボートレース福岡SG「第28回チャレンジカップ」は28日、4日間の予選が終了。29日の5日目10〜12Rに行われる準優勝戦メンバーが出そろった。気持ち良く予選を締めた。4号艇の4日目2Rで2着の中島孝平（46＝福井）は、後半8Rをコンマ08のトップスタートから会心の捲り勝ち。18強入りを決めた。直近2節は浜名湖、戸田のG1で優出。一般戦を含めて6場所連続優出と流れはいい。