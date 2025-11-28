韓国のトップ女優・ソン・ヘギョが、約１０年ぶりとなる待望のスクリーン復帰作となったオカルティック・スリラー「黒い修道女たち（原題）」が邦題を「鬼胎（クィテ）黒い修道女」として、２０２６年１月３０日（金）に待望の日本上陸が決定した。原因不明の激しい発作に苦しむ少年ヒジュンを救うために立ち上がった“黒い修道女”こと、シスター・ユニアは、悪魔の存在を疑うも「科学的な治療が可能であること」を主張する