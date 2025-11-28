大分県大分市佐賀関の大規模火災では依然として避難生活が続いています。被災者の生活支援が課題となる中、県は28日被災者の生活再建支援本部を立ち上げ初めての会議を開きました。 大分県 ◆佐藤知事「今後は被災者の支援、特に生活再建の支援、更にはその後は復興の取り組みにフェーズが移っていく。災害関連死を出さないよう、スピード感をもって生活再建に向けた取り組みを推進してほしい」 被