海外に輸出される直前のコンテナから盗難車9台分のパーツが見つかりました。警視庁は27日、千葉県内で乗用車が盗まれた事件を受け、横浜港で押収したコンテナを家宅捜索しました。コンテナの中からは、千葉県や埼玉県で盗まれた車9台分のパーツがみつかったということです。コンテナは11月5日に横浜港からUAE（アラブ首長国連邦）に輸出される予定でしたが、警視庁がその直前に輸出を差し止めたということです。