東京都内では、リチウムイオン電池製品による火災が過去最多を上回るペースで増えています。大きな音と共に突然吹き上がる炎。リチウムイオン電池製品から火が上がる瞬間を捉えた映像です。瞬く間に洗濯物やカーテンにまで炎が広がっていきます。2025年上半期に、都内で発生したモバイルバッテリーやスマートフォンなど、リチウムイオン電池を使う製品の火災は143件で、過去最多のペースとなっています。このうち、モバイルバッテ