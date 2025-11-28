ここからは富山地方鉄道の鉄道線の今後のあり方について、助田記者とお伝えします。地鉄が沿線自治体からの支援がなければ鉄道線の一部区間を廃止する方針を示す中、自治体の協議が進み支援策が少しずつ明らかになってきました。まず鉄道線の現状を確認します。地鉄は赤字が続く鉄道線のうち本線の滑川ー宇奈月温泉間と立山線の岩峅寺ー立山間について、今年中に自治体から支援策が示されなければ、来年11月末に廃止す