持ち帰りすし店の小僧寿しでは、2025年11月29日と30日に「本鮪中とろたっぷり大祭」を開催します（一部店舗を除く）。週末は中とろで贅沢に...！しっとりとした脂身が特徴の「本鮪中とろ」と「まぐろ」などの人気ネタも一緒に味わえる特別メニューに加え、サーモンやえびなど定番ネタを組み合わせた8貫の「プチ満足にぎり」も見逃せません。・切り落とし本鮪中とろ入り 「鮪たっぷり丼」「本鮪中とろ」と「鮪」を贅沢に使用した、