◇FIBA バスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選 日本-台湾（28日、GLION ARENA KOBE）第1Q、第2Q共に日本がブザービートを決め、大歓声が起きました。バスケットボール男子日本代表は2027年ワールドカップアジア1次予選、B組初戦の台湾戦に臨みます。第1Q、馬場雄大選手の得点で先制した日本はリードを広げ、第1Q終了のブザーが鳴り響くと、馬場選手がハーフラインからシュート。ゴールポストに入りブザービーターを成